182 milyon dolarlık ihracat yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA, 2020-2023 dönemine ilişkin finansal verilerini paylaştı.

Yurt içinde araç parkını genişletirken yurt dışında da büyüyen şirket, geçen yılı 9,2 milyar liralık gelirle kapattı. Şirketin toplam araç satışları 3 bin 391 adede yükselirken, 2020 sonunda 771,5 milyon liralık gelire sahip oldu.

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) verilerine göre, TEMSA, 2023'te hem otobüs hem de midibüs segmentinde adetsel bazda sektörde ihracatını en çok artıran şirket oldu.

İhracat gelirlerini geçen yıla göre yüzde 92 artıran şirket, 182 milyon dolar ihracat geliriyle bu alanda tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken Kuzey Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi öncelikli pazarlarda varlığını güçlendirmeyi sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, şirket olarak çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti.

Son 3 yılda, her yıl üç haneli bir ciro büyümesi yakaladıklarının bilgisini veren Doğancıoğlu, "Bugün itibarıyla ciromuzun yaklaşık yüzde 61'ini uluslararası işlerimizden sağlarken, yüzde 39'unu ise Türkiye operasyonlarımızdan elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğancıoğlu, Türkiye ekonomisine döviz kazandırmaya ve Türkiye'deki katma değerli ihracat seferberliğine katkıda bulunmayı sürdürdüklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, öncelikli pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ve ABD'de de son derece başarılı sonuçlara imza attık. Müşteriyi çok daha iyi dinleyen, onların geri bildirimleriyle araçlarını, teknolojisini çok hızlı bir şekilde geliştiren, sadece satışta değil, satış sonrası süreçlerde de müşterisinin daima yanında olan bir TEMSA yarattık. Buradaki yetkinliklerimizi güçlendirirken bir yandan da finansman ve servis alanında yenilikçi hizmetleri müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılamak üzere TEMSA Finans çözümünü ABD'nin ardından Türkiye'de de devreye aldık."

- "TEMSA tarihinde bir ilke imza attık"

Müşteri odaklı yaklaşımlarının ihracat rakamlarına da olumlu şekilde yansıdığını aktaran Doğancıoğlu, "2023'te 182 milyon dolarlık ihracat gelirimizle TEMSA tarihinde de bir ilke imza attık. Öncelikli pazarlarımız arasında başı çeken Kuzey Amerika'da yüzde 36'lık bir büyüme performansı ortaya koyarken, EMEA bölgesinde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) yüzde 31, Batı Avrupa'da ise yüzde 78'lik büyüme rakamları yakaladık." bilgilerini paylaştı.

Doğancıoğlu, TEMSA'nın küresel büyüme vizyonunun merkezinde yer alan sıfır emisyonlu araçlarda stratejik adımlar attıklarına işaret ederek, şirket olarak elektrifikasyon ve sıfır emisyon yolculuğuna 2010'ların başında başladığını belirtti. 15 yıla yaklaşan bir tecrübeleri olduğu bilgisini veren Doğancıoğlu, sadece elektrifikasyonu değil, alternatif yakıtların tamamını kapsayan bir AR-GE yaklaşımıyla geleceğin sürdürülebilir mobilitesine öncülük etmeyi hedeflediklerini aktardı.

ASELSAN ile Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü piyasaya sunan şirket olduklarını kaydeden Doğancıoğlu, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu kez de Portekiz merkezli CaetanoBus ile işbirliği halinde Türkiye'nin ilk şehirlerarası hidrojenli otobüsünü bu yılın sonunda seri üretime hazır hale getirmiş olacağız. Bu aracımızla birlikte, bugün 8'i elektrikli 2'si hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu araç portföyümüzde olacak. Bu anlamda, dünyada müşterilerine en yüksek sayıda sıfır emisyonlu araç alternatifi sunan şirketler arasındayız. Sıfır emisyonlu araçlar konusundaki yetkinliğimizi pekiştirirken ayrıca CDP, SBTi, Global Compact ve Ecovadis gibi küresel platformlarla da koordinasyon halinde, iş süreçlerimizi ve modellerimizi sürdürülebilirlik odağında sürekli olarak geliştiriyoruz."