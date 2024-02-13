'Kafes-39' operasyonlarında 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinesinde, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya il emniyet müdürlüklerince, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarına yönelik "Kafes-39" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

KOCAELİ’DEKİ OPERASYONUN DETAYLARI

Kocaeli'de yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yürütülen dosya neticesinde elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik gece saatlerinde Gebze’de yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polisin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar, 2 uyuşturucu hap ile çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

ELEBAŞI ARANIYORDU

Öte yandan suç örgütünün elebaşı Uğur Özgen'in, 2020 yılında Gebze ilçesinde N.H.K.'nın (27) borç aldığı tefeciye borcunu ödememesi üzerine 5 kişi tarafından boş bir depoya götürülüp, elleri iple bağladıktan sonra başına silah dayanması ve zincirle darbedilmesi olayında arandığı da ortaya çıktı.