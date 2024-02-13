- Gündem

Balıkçılara havadan ve karadan denetim

Beyşehir Gölü’nde tatlı su ürünü avcılığına yönelik çalışmaların hem karadan hem de havadan kontrol edildiği bildirildi.

Balıkçılara havadan ve karadan denetim mask
Balıkçılara havadan ve karadan denetim
Balıkçılara havadan ve karadan denetim
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gölde balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için sıkı bir şekilde takip ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Göldeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekiplerince gölde faaliyet gösteren balıkçı tekneleri ile balık alım kantarları denetlenmiştir. Denetimlerinde balık boy yasaklarına uyulup-uyulmadığı kontrol edilmiş, avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılmıştır. İlgili kanun kapsamında balıkçılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sazan balığı için boy limitinin 40, sudak ve kadife sazanı için 26 ve tatlı su kefali için de 20 santim boy yasağı olduğu hatırlatmasında bulunulmuştur. Vatandaşlarımızdan belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmeme konusunda duyarlı olmalarını da rica ediyoruz."

# Beyşehir, DENETİM, Dron, göl, Su ürünleri, bir, için, olduğu, ile, ilgili

13 Şub 2024 - 15:24 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL