" Alaycı konuştuğu için vurdum"

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında meydana geldi. DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya geldi. Fabrikanın kafeteryasında işletmenin ortağı iki kardeşten Onur A., tabancasını çıkarıp, ateşledi. Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.
Onur A. emniyetteki ifadesinde, işçilerin ödemeleri konusunda görüştükleri sırada Alagöz'ün kendisiyle alaycı bir üslupla konuşması üzerine sinirlenip, olayı gerçekleştiğini söyledi. Onur A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.