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Sandık güvenliği uyum eğitimi başladı

CHP Parti Okulu Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri gerçekleştiriliyor

Sandık güvenliği uyum eğitimi başladı mask
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Sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin seçim sürecinde etkili tutum geliştirmelerine odaklanan eğitim yöntemi, içeriğinde oy kullanma ve oy sayım - döküm sürecine dair videolar da barındırıyor.

Sandık güvenliği uyum eğitimi başladı

Halkın iradesinin sandık sonuçlarına tam olarak yansıması için sandıklarda görev verilen CHP üyesi ve gönüllülerine, gruplar halinde ve interaktif yöntemlerle, tutum geliştirmelerine yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağına dair tüm bilgiler aktarılıyor. Böylece oy verme sürecinin adil, kanunlara uygun ve hakkaniyetli geçmesi sağlanıyor.

Eğitimler de aynı zamanda seçmen haklarına dair bilgilendirmeler de yapılarak, seçimlerin daha güvenli olmasını sağlanıyor.

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13 Şub 2024 - 14:38 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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