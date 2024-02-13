Sandık güvenliği uyum eğitimi başladı

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin seçim sürecinde etkili tutum geliştirmelerine odaklanan eğitim yöntemi, içeriğinde oy kullanma ve oy sayım - döküm sürecine dair videolar da barındırıyor.
Halkın iradesinin sandık sonuçlarına tam olarak yansıması için sandıklarda görev verilen CHP üyesi ve gönüllülerine, gruplar halinde ve interaktif yöntemlerle, tutum geliştirmelerine yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağına dair tüm bilgiler aktarılıyor. Böylece oy verme sürecinin adil, kanunlara uygun ve hakkaniyetli geçmesi sağlanıyor.
Eğitimler de aynı zamanda seçmen haklarına dair bilgilendirmeler de yapılarak, seçimlerin daha güvenli olmasını sağlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.