Cem Karaca'nın Gözyaşları Vizyondan Kaldırıldı!

Cem Karaca'nın biyografisini konu alan filmin çekimleri başladıktan kısa bir süre sonra sanatçının eşi İlkim Karaca, kullanılan şarkıların haklarının kendisine ait olduğunu belirterek dava açtı. Mahkeme, İlkim Karaca'nın talebini haklı buldu ve film için izin verilmesi için Karaca'nın 3,5 milyon TL teminat ödemesine hükmetti. İlkim Karaca'nın ödemesinin ardından film vizyondan kaldırıldı. Filmin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, adaletin yerini bulacağına dair güçlü bir inanç ifade edildi.

Mahkeme tarafından gösterimin durdurulmasına ilişkin karar, yapımcı şirket olan Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na bildirildi. Bu kararın ardından Cem Karaca'nın yaşamını konu alan film, gösterimden çekilmek zorunda kaldı.

Kararın ardından yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca'nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır."

İZİNLER ALINMIŞTI

Davalı taraf, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmimizde kullanılan eserler için izin alınmadığı iddiasıyla dava açtı. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM ( Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alındı. " Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır" isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca'nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca'da bulunuyor. Şarkıların 4/1 hakkı ise davacı tarafın haklarını 2018'de tamamen devrettiği All Stars Music şirketinde bulunuyor.

Yapım şirketi olarak, Emrah Karaca'da bulunmayan 4/1 hakkı da MESAM aracılığıyla yasal olarak belirtilen kurumdan aldık. Bu nedenle, filmimizin müzikal içeriği için gerekli tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.