Hastane otoparkında drift attı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 TL trafik cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten menedildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı. Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulup, aracı da trafikten menedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.