Geçmiş olsun ülkem

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'in açıklanmasının ardından, CHP Çankaya Belediye Başkanı Aday Adayı olan Mimarlar Odası Ankara Şube eski Başkanı Tezcan Karakuş Candan aday belirleme sürecini değerlendirdi.

Candan yayınladığı metinde, "Çankaya’da aday belirleme kriterleri ve adayın nitelikleri geleceğe verilen değeri gösterir. Çankaya kurultay hesaplarına, kriteri olmayan seninki, benimki tartışmalarına feda olacak bir yer değildi." dedi.

Metin ise şu şekilde;

"Kentimize nefes ülkemize gelecek olsun diye Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’mda Başkenti ve Cumhuriyet değerlerini bedel ödeme pahasına savunma mücadelemizin bir gereği olarak Çankaya Belediye Başkanlığı’na, koltuktan güç almak için değil, değer katmak, sür git devam eden rant odaklı kentsel planlamaya bir dur demek için aday adayı oldum.

Başkenti savunurken hayat bizi pek çok kez sınadı. İşte bu yüzden adaylığım sürecinde “Bu benim sınavım değil, değişim diyen CHP’nin sınavıydı” dedim.

Çankaya Laik Cumhuriyet’in kurucu mekânı Atatürk’ün ikametgahı Türkiye’nin sembol ilçesi… Çankaya’da aday belirleme kriterleri ve adayın nitelikleri geleceğe verilen değeri gösterir. Çankaya kurultay hesaplarına, kriteri olmayan seninki, benimki tartışmalarına feda olacak bir yer değildi, GEÇMİŞ OLSUN ÜLKEM.

Cumhuriyet’in 100.yılında, tam da kurulduğu yerde, ne kadın, ne mücadele, ne etik, ne liyakat, ne hukuk, ne toplumun isteği, ne memleketin ahvaline merhem olma arzusu , varsa yoksa eş dost kayırma yani nepotizmle @herkesicinCHP bu sınavda ikmale kalmış, halkla inatlaşmış, değişim söylemleri yalan olmuştur.

“Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru ise yalnızdır” diyen Yaşar Kemal’e selamla, doğru bildiğimiz yolda kentlerimizi ve Laik Cumhuriyet’i savunmaya devam edeceğiz. Kenti nefessiz bırakmaya çalışan rant ittifakları ve işbirlikçileri ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu süreçte, mücadelemizin Türkiye’nin dört bir köşesinde hissedildiğini ve bize duyulan güveni görmek müthiş heyecan verici bir deneyimdi.

Rant çetelerinin uykusuzluğu ve telaşı motivasyonumuzdu.

Projelerimiz “ her şeye karşı” diyenlere en güzel cevabımızdı.

Sadece Çankaya’da değil, yurtdışında, yurdun dört bir tarafında ilinde, ilçesinde kalbi bizimle atan, bize güvenen, inanan, emeğini, umudunu, yüreğini, desteğini esirgemeyenlere yürekten teşekkürler.

“Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.”

Tezcan Karakuş Candan

#MustafaKemalinMemuru #Mimar"

Fotoğraf: Bianet