Bursa'da fetö'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 20 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada 3 sahte kimlik, 1 adet F’ serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.