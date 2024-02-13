Bursa'da fetö'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 20 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada 3 sahte kimlik, 1 adet F’ serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.