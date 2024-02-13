Hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaya öldü

Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.