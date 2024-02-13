- Gündem

Hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaya öldü

Malatya'da, yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.

Hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaya öldü mask
Hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaya öldü
Hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaya öldü
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

# Malatya, Kaza, Battalgazi, bulgurlu mahallesi, ilk, ilgili, Polis, olay, geldi, Sağlık, çarptı

13 Şub 2024 - 11:26 DHA Malatya/ Battalgazi- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL