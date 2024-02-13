13 Şub 2024 - 11:19- Gündem G:

"Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi" mask
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Bakanlığın  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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13 Şub 2024 - 11:19 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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