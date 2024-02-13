13 Şub 2024 - 11:17- Gündem G:

Avcılar'da 6 katlı binada yangın panik yarattı

Avcılar’da bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında binanın merdiven boşluğu ve bazı daireler dumanla doldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da 6 katlı binada yangın panik yarattı mask
Avcılar'da 6 katlı binada yangın panik yarattı
Avcılar'da 6 katlı binada yangın panik yarattı
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Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik sayaçları alev aldı. Binanın merdiven boşluğu dumanla dolarken, bazı daireler de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, uzun süre binadan uzun süre duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü.

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13 Şub 2024 - 11:17 DHA İstanbul/ Avcilar- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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