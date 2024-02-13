Avcılar'da 6 katlı binada yangın panik yarattı

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik sayaçları alev aldı. Binanın merdiven boşluğu dumanla dolarken, bazı daireler de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, uzun süre binadan uzun süre duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.