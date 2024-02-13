Seydişehir'de Kadınlar, Gazze İçin Toplandı

Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda buluşan kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.
Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceğini belirten kadınlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.