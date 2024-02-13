Yeni salon için temel atıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Eczacıbaşı Topluluğu'nun Kartal'daki arazisi üzerinde inşa edilecek olan yeni salon 4 bin seyirci kapasitesine sahip olacak. Uluslararası standartlara sahip olacak yeni salonda üç antrenman sahası ve ikişer kişilik 10 odalı altyapı konaklama alanının yanı sıra idari ve sosyal alanlar, fizyoterapi ve fitness bölümleri, kafeterya, yemek salonları ve sporcu dinlenme bölümlerinin yer alacağı belirtildi. Toplam inşaat alanının yaklaşık 25 bin metrekare olan projenin, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edileceği, enerji verimliliğinin ön planda tutulacağı ve çevreye duyarlı malzemelerin kullanılacağı ifade edildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 60 yıla yaklaşan mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir sosyal yatırımın temelini attıklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Modern ve en ileri teknoloji ile donatılacak yeni salonumuzda, sporcularımız en iyi eğitim ve antrenman imkanlarına sahip olacaklar. Konforlu oturma alanları ve maçları en iyi açıdan izleme imkanı sunacak yapısıyla voleybol izleyicileri için de farklı bir deneyim sunacak olan yeni tesisimizin, genç sporcularımızın gelişimi için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.