Yargı dizisine sürpriz transfer

Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor. Uluslararası Emmy Ödüllü diziye bu hafta katılan Defne Kayalar, izleyicilerle 'İclal Savcı' karakteri olarak buluşacak.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali’nde ‘Aniden’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Kayalar, Yargı dizisinde ‘İclal Savcı’ karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı’nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.
Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.