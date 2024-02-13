'Dur’ ihtarına uymadı, kaza yaptı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.30 sıralarında aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Turgay G. (24), yönetimindeki 34 BID 309 plakalı otomobili Çorum- Ankara çevre yolunda takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Turgay G., otomobilini şehir merkezine doğru sürdü. Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak’a geldiğinde otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan Turgay G. ile yanındaki Samet G. (23) ve Cem A. (21), polis tarafından yakalandı.
Kaza yapan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde soğutma işlemi yaptı. Polisin araçta yaptığı aramada 1 silah, 120 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.