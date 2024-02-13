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Hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Hayalet ekran hırsızları yakalandı mask
Hayalet ekran hırsızları yakalandı
Hayalet ekran hırsızları yakalandı
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36 ayrı otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yaptıkları bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlıklar üzerine harekete geçti. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, çalıntı plaka takılmış otomobillerle olay yerine gelen şüphelilerin birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yaptığı operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Hüseyin A. (52) ile P.Ç. (45)'yi gözaltına aldı. Şüpheli Hüseyin A.'nın daha önceden 35 suç kaydı olduğu ayrıca hakkında 10 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

36 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Kağıthane'de 9, Eyüpsultan'da 8, Beşiktaş'ta 7, Sultangazi'de 4, Ümraniye'de 3, Bayrampaşa'da 2, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da birer olmak üzere toplam 36 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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13 Şub 2024 - 10:48 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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