- Gündem

"Toplam ciro aralıkta yüzde 69 arttı"

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Aralık ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam cirosunun yıllık yüzde 69 arttığını açıkladı.

"Toplam ciro aralıkta yüzde 69 arttı" mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜİKAralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 arttı. Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 arttı. Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2, inşaat ciro endeksi yüzde 4,3, ticaret ciro endeksi yüzde 7,4, hizmet ciro endeksi yüzde 5,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ

2023 yılı Aralık ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aralıkta yıllık gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aralıkta aylık gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

# TÜİK, Sanayi, İnşaat, Ticaret, hizmet, bir, ISE, Göre, Aralık

13 Şub 2024 - 10:42 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL