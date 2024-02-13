"Toplam ciro aralıkta yüzde 69 arttı"

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 arttı. Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 arttı. Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2, inşaat ciro endeksi yüzde 4,3, ticaret ciro endeksi yüzde 7,4, hizmet ciro endeksi yüzde 5,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ

2023 yılı Aralık ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aralıkta yıllık gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aralıkta aylık gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.