Düzce'de yangın

Düzce'de meydana gelen yangında, ahır ve samanlık alev aldı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.
Karadere Hasanağa köyünde Mehmet Günaydın’a ait samanlık ve ahırda saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın, kısa sürede iki yapıyı da sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını, müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında ahırda bulunan biri gebe, 4 büyükbaş öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.