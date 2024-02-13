Düzce'de yangın

Düzce'de meydana gelen yangında, ahır ve samanlık alev aldı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Karadere Hasanağa köyünde Mehmet Günaydın’a ait samanlık ve ahırda saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın, kısa sürede iki yapıyı da sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını, müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında ahırda bulunan biri gebe, 4 büyükbaş öldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.