13 Şub 2024 - 08:04 - Gündem

Muğla'da deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde, saat 07:32:01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi