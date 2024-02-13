Kayserispor-Beşiktaş maç sonu

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile evinde 0-0 berabere kaldı. Mondihome Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, beraberliğe çok sevinemediklerini, iyi top oynadıklarını söyledi.

Çamlı, maçın ardından, stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, her alınan puanın kıymetli olduğunu ifade etti. Ligin çok çetin geçeceğini belirten Çamlı, altla üst diye bir şey kalmadığını dile getirdi.

İki takımın kopup gittiğini vurgulayan Çamlı, "Ondan sonrası, her takım için alınan puan ya da puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey herhalde Türkiye'de ilk defa bir hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti, tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Kulüplerin de ilişkilerinin böyle kardeşçe olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki gösterdiler, duygusal bakıyorlar. Onur bizim için kıymetlidir. Buraya hizmet etmiştir. Kulübüne para kazandırmıştır. Onun için o çocuğa söyleyecek bir şey yoktur." diye konuştu.

- "Kayserispor daha iyi olacak"

Ali Çamlı, transfer yasaklarının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bundan sonrasının takım için çok iyi olacağını kaydeden Çamlı, yukarılara nasıl çıkabileceklerinin planlarını yaptıklarını anlattı.

Bunu başaracak teknik heyet ve sporcu kadroları bulunduğunu dile getiren Çamlı, "Üç yeni transfer, arkadaşlarıyla sahada ilk kez bir arada oynadı. Hepsi hazır olmasına rağmen en az bir iki maç birbirlerini tanıma süreleri vardır. Bundan sonra Kayserispor daha iyi olacak. Önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız. Biz beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. Hem Beşiktaş hem Kayserispor futbolcularını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, teknik direktör Burak Yılmaz'ın yine sahadan beraberlikle ayrılması ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Çamlı, şunları kaydetti:

" Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra da koşuyor. Burak hoca da müsaade edin önce yenilmesin, sonra yenmeye başlar, sonra da tepelere koşmaya başlar. Ben Burak Yılmaz gibi futbolculuğunda Türkiye’nin medarı iftiharı, gururu milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı bir futbolcuyu buraya getirmiş olmak, kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah Burak buradan çok büyük bir hoca olarak dönecek. Futbolculuğu gibi hocalık kariyeri de büyük olacak ki kendisine güvenimiz tam."