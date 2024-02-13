- Asayiş

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı otomobil rögar bacasının üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerin sürücüleri ile yolculardan S.T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Kaza, Kocaeli, Otomobil, Sağlık, ile, olay, edildi, ilgili, geldi, Polis

13 Şub 2024 - 06:36 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL