- Yaşam

İzmir beyaza büründü!

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtü ile kaplanırken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonu ile görüntüledi.

İzmir beyaza büründü! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.

Bu arada Çeşme ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

 

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13 Şub 2024 - 05:52 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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