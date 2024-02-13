İşsizlik oranı geriledi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de işsizlik oranının %8,8'e gerilediğini açıklayarak; "Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle %8,8'e geriledi. Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesiyle ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda da net bir şekilde göreceğiz." dedi