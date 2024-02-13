- Asayiş

TIR'ın çarptığı menajer öldü!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı (46) hayatını kaybetti. Kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

TIR'ın çarptığı menajer öldü! mask
TIR'ın çarptığı menajer öldü!
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Kaza akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı. Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese  sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ÖNCESİ KAMERADA

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Şub 2024 - 02:35 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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