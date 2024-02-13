"Yeri hiç dolmayacak!"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güdük'ün ölümü sevenlerini yasa boğarken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Güdük'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yerinin hiç dolmayacağını belirtti.

Karalar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bugün öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yakın mesai arkadaşımız, Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük için 13 Şubat Salı günü 11.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde tören düzenlenecek, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Seyhan Karayusuflu köy mezarlığına defnedilecektir. Samet kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."