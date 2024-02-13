'Sarsılma' raflarda yerini aldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden gazetecilerin anılarının yer aldığı 'Sarsılma' isimli kitap raflardaki yerini aldı. 'Habercilerin Kaleminden Yüzyılın Afeti' konulu kitap, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) katkılarıyla okuyucuları ile buluştu. Kitaba katkı sunan gazetecilere Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle plaket verildi. Kitabın tanıtım filminin gösterimi ile başlayan gecede 77 gazeteciye plaket verildi. Plaket verilenler arasında Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Haber Kameramanları Burak Emek ve Burak Yalman, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Haber Kamera Şefi Ahmet Akpolat, Haber Kameramanı Halil Kahraman ve Muhabir Samed Güner, Kanal D Haber Kameramanları Bayram Şahin ve Hakan Kahraman ve Muhabir İbrahim Konar da yer aldı. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'de katıldı.

"KORKUYLA UMUDUN ARASINDAKİ ÇİZGİDE UMUDA DAİR MOTİVASYON OLMALI"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "6 Şubat gecesinde yaşadığımız korku ve bugün umutla geleceğe bakma konusundaki duygularımız arasındaki zaman, acılar ve kayıplar. Hani ressamlara denir ya mutluluğun resmini çizebilir misin? Ne acının, ne 6 Şubat'ın resmini çizebilecek bir kalem var mıdır acaba? 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi diye ifade ettiğimiz bu büyük felaket inanıyorum ki biz belediye başkanlarına korkuyla umudun arasındaki çizgide umuda dair bir şeyler değil, çok şeyler yapma anlamında önemli bir motivasyon olmalı" dedi.

"MESLEKTAŞLARIM AYNI ZAMANDA DEPREMZEDE VE HABERCİYDİ"

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Zor koşullarda görevlerini yapan meslektaşlarım aynı zamanda depremzede ve haberciydi. Önce insanız diyerek ellerini taşın altına koydular. Dünyada pek örneği olmayan bir kitaba deneyimlerini aktardılar. Bu kitap ile tarihe not düştüler. Altımızda hareketli binlerce fayın olduğu bir coğrafyada yaşarken Kahramanmaraş depremleri bizlere saha deneyimlerini önümüzdeki süreçte arzu etmediğimiz ancak beklediğimiz diğer depremlere de kılavuz olması gerekliliğini taşıyan bir kitap" ifadelerini kullandı.