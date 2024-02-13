1500 işçi alınacak!

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım ilanlarının 13 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı da belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.