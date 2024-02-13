Gökhan Zan'dan değişim çağrısı!

Türkiye İşçi Partisi ( TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Futbolcu Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hataylılara seslenerek, değişim çağrısında bulundu.
Öte yandan, oy yoksa yardımda yok diyen CHP adayı ve Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepkilere neden olurken, TİP Hatay Büyükşehir belediye başkan adayı Gökhan Zan, Hatay için şeffaf ve deprem suçlarına bulaşmamış dürüst biri aday gösterilirse 'birlikte yürümeye hazırım' dedi
Gökhan Zan'ın paylaşımı şu şekilde; "Sevgili hemşehrilerim, kadim şehrimiz Hatay’ın bir evladı olarak yerle yeksan olmuş kentimizde yaşananlara sessiz kalmamak için elimi taşın altına koydum. Yaşamı yeniden kurmaya talip olan bir kardeşiniz, evladınız olarak aday oldum. Eğer yanlıştan dönülürse tüm fedakarlıklarda bulunmaya hazırım. Şeffaf, deprem suçlarına bulaşmamış, ranttan uzak durup halkımıza hizmet edecek dürüst ve çalışkan biriyle birlikte bu şehri ayağa kaldırabiliriz. Ben halkımın menfaatinden başka hiçbir şey düşünmüyorum, bu özellikleri taşıyan bir dostum ya da büyüğümle birlikte yürümeye hazırım. Kadim şehrimiz Hatay'ın halkına sesleniyorum: Gelin bu değişimin bir parçası olun. Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.