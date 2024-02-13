Alper Gezeravcı'ya yeni görev!

TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Alper Gezeravcı, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoglu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
GÖREVDEN ALMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karara göre ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşın Burak Bostancı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.