İzmir Pozitif Mali Müşavir Grubu'ndan etkinlik

16 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında, zaferle sonuçlanan Millî Mücadele’den sadece 5 ay sonra İzmir’de yapılan İktisat Kongresi’ nin 101. yılı yaklaşırken İzmir Pozitif Mali Müşavir Grubu anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

“ Türkiye İktisat Kongresi” kitabını da bizler için imzalayacak ”

Pozitif Grup Başkanı Sayın Halil Kırlı: “İktisadi tarihimizin mihenk taşlarından kabul edilecek bir kongre elbette mali müşavirler olarak bizler için anlaşılması ve doğru değerlendirilmesi gereken bir konu. Kongre'nin ve donemin iktisadi tarihinin yetkin isimlerinden Sayın Dr. Serdar Şahinkaya davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırdı. 16 Şubat 2024 saat 18.30 da İzmir Tabip Odası Konferans Salonun’ da tarihin bu önemli olayını ayrıntıları ile öğreneceğiz. Ayrıca Değerli Hocamız kongrenin 100. yılında yayınladığı ve 2023 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü’ nü aldığı “Türkiye İktisat Kongresi” kitabını da bizler için imzalayacak.” diyen Sayın Kırlı, üyelerinin yanı sıra katılmak isteyen tüm İzmirli dostları beklediklerini belirtti.