Ali Babacan, açıklamalarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:
"2019'da 39 belediye kazandılar, kayyumla da 8 belediyeye el koydular.
Toplam 47. Deprem bölgesindeki 10 il de bizzat Cumhurbaşkanı'ndan emir alarak çalışan belediye.
Sözlerini tutmadılar; torpile, kayırmacılığa, haksız ranta devam ettiler. "Gerçek belediyecilik" bu mu?" ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.