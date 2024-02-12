- Asayiş

Otomobilin sürücüsü'nden acı haber

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.G. hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü'nden acı haber mask
Otomobilin sürücüsü'nden acı haber
Otomobilin sürücüsü'nden acı haber
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Kaza, bugün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi Çanakkale-İzmir karayolunun Pelitköy yol ayrımında meydana geldi. Ayvalık’tan Edremit istikametinde seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü otomobilden çıkartırken, sağlık teslim etti. Yapılan kontrolde sürücü K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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12 Şub 2024 - 23:53 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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