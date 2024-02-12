Kentte özel bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Nakliyeciler Derneği Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UND Başkanı Şerafettin Aras, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen ve dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşan UND Başkanı Şerafettin Aras, "Bu sektör gerçekten çok önemli. Bu sektörde olmaktan gurur duymalısınız. Ben gurur duyuyorum. İnanıyorum sizler de duyuyorsunuzdur. Lojistik olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Dünya kuruldu, lojistik vardı. Kıyamet koptuğu gün de lojistik olacaktır. 6 Şubat 2023, 04.17'de 11 şehrimizi kaplayan asrın felaketinde sizler olmasaydınız, belki oradaki şehit sayısı daha fazla olacaktı. O yaralılarımızın yanında olmasaydınız, o soğukta problem yaşayacaklardı. Onun için biz çok önemli bir sektörüz" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKENİN KASASINA 15 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GETİRİYORSUNUZ'

İhracat rakamlarına değinen Aras, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin 2023 yılında taşımış olduğu ihraç, 255 milyar dolar. 105 milyar dolarını sizler taşıyorsunuz. Sizler birer hizmet aracısınız. Kamumuz yıllarca bizi önemsemedi. Yıllarca önem vermedi. Biz hizmet ihraç ediyoruz. Bu ülkeye, masrafsız, temiz para getiriyoruz. Almanya'dan yüklüyoruz, Gürcistan'a. Almanya'dan yüklüyoruz, Bulgaristan'a. Bu ülkeye getiriyoruz. Bu rakam 15 milyar dolar. Üretim yok. Emek yok. Yani emek derken 'üretim' emeğinden bahsediyorum. Ama bizlerin emeği karşılığında bu ülkenin kasasına 15 milyar dolar döviz getiriyorsunuz. Turizmden sonraki en büyük ihracatçı olarak, en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz."