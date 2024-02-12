Eyüpspor evinde galip

STAT: Eyüp
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 81 Melih Bostan), Fredy (Dk. 88 Tugay Kacar), Recep Niyaz (Dk. 89 Uğur Demirok), Regattin, Bruno (Dk. 81 Thuram)
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba (Dk. 73 Melih Bostan), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Akabueze (Dk. 82 Elias Durmaz), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Dk. 46 Buğra Çağıran), Yatabare
GOL: Dk. 18 Bruno (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler (Gençlerbirliği)
Eyüpspor, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golü 18’inci dakikada Bruno kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 52’ye çıkararak liderliğini sürdürürken, Gençlerbirliği ise 32 puanla 9’uncu sırada kaldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.