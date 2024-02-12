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Eyüpspor evinde galip

Eyüpspor, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor evinde galip mask
Eyüpspor evinde galip
Eyüpspor evinde galip
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STAT: Eyüp

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 81 Melih Bostan), Fredy (Dk. 88 Tugay Kacar), Recep Niyaz (Dk. 89 Uğur Demirok), Regattin, Bruno (Dk. 81 Thuram)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba (Dk. 73 Melih Bostan), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Akabueze (Dk. 82 Elias Durmaz), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Dk. 46 Buğra Çağıran), Yatabare

GOL: Dk. 18 Bruno (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

Eyüpspor, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golü 18’inci dakikada Bruno kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 52’ye çıkararak liderliğini sürdürürken, Gençlerbirliği ise 32 puanla 9’uncu sırada kaldı.

# Eyüpspor, Gençlerbirliği, etti, ISE

12 Şub 2024 - 22:53 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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