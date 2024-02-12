Samsunspor 2 golle kazandı

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İbrahim CANBULAT/SAMSUN,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Alim Öztürk, Satka, Van Drongelen, Bennasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Raman), Mouandilmadji

ANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Naldo (Dk. 79 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 80 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Safuri), Van de Streek, Erdal Rakip (Dk. 63 Saric), Larsson (84 Assombalonga), Buksa

GOLLER: Dk. 59 Mouandilmadji, Dk. 90+1 Muja (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ntcham, Osman Çelik (Samsunspor), Naldo, Van de Streek (Antalyaspor)

Süper Lig’in 25'inci haftasında Samsunspor konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

11’nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç’ın yerden ceza sahası içine çevirdiği topa dokunan Holse, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Holse’nin şutunda top üstten auta çıktı.

18’inci dakikada Bennasser’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde savunma kafayla uzaklaştırdı.

27’nci dakikada Antalyaspor etkili geldi. Van de Streek, savunmanın arkasına sarkan Buksa’yı topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa, topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

56’nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Ntcham’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.

59’ncu dakikada kontratak geliştiren Samsunspor'da Holse’nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

72’nci dakikadaki Antalyaspor atağında Saric’in arka direğe çevirdiği topa yükselen Buksa’nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

90+1'nci dakikada Raman'ın arka direğe ortaladığı topu Holse içeri çevirdi. Altıpas üzerinde topu önünde bulan yeni transfer Muja meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.