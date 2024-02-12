12 Şub 2024 - 22:05- Spor G:

Beşiktaş-Kayserispor: berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Beşiktaş-Kayserispor: berabere kaldı mask

52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasını ortasına Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı taca çeldi.

87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.

Maç, golsüz berabere sona erdi.

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12 Şub 2024 - 22:05 AA Kayseri- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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