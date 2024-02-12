Beşiktaş-Kayserispor: berabere kaldı

52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasını ortasına Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı taca çeldi.
87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.
Maç, golsüz berabere sona erdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.