Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen şüphelileri takibe alan polis, bugün öğlen saatlerinde bir işyerinde sahte 100 TL’lik banknotları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Yakalanan S.S. ve H.C.S.’nin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 TL sahte para ve bu işten elde edildiği değerlendirilen 17 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Asayiş
Sahte parayla suçüstü yakalandılar
Aydın’ın Söke ilçesinde 13 bin 200 TL'lik sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan S.S. ve H.C.S., polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.