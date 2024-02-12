Valilik iddialara yönelik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.