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Valilik iddialara yönelik açıklama yaptı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye EŞ Başkan adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilik iddialara yönelik açıklama yaptı mask
Valilik iddialara yönelik açıklama yaptı
Valilik iddialara yönelik açıklama yaptı
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun’un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.

# Diyarbakır Valiliği, DEM Parti, Doğan Hatun, Haber, Belediye, medya, Sosyal Medya, Diyarbakır

12 Şub 2024 - 21:26 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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