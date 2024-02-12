Havaya ateş eden magandalar yakalandı

Olay, dün Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya defalarca ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 kişinin kimliklerini belirledi. Y.K ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.