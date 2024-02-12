Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir taraftan yaklaşan 31 Mart seçimleri ile ilgili çalışmalar yürüklerini kaydederek, "Diğer taraftan ülkemizi büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır; bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleri ile yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye hamdolsun hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023’te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik" diye konuştu.

'2024 YILI İÇİN HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı için hedeflerinin 60 milyon ziyaretçi ile 60 milyar dolar turizm geliri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de işsizlik oranı Aralık 2023’te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesi ile ülkemiz risk filmindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz. Son kabine toplantımızdan bu yana bu doğrultuda attığımız adımlardan bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz. Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla hayata geçirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlardan olan Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü, biz de kendisini bugün kabul ettik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeniden deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz."

'TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTE KAÇIRDIĞI FIRSATLARIN SEBEBİNİ BUNLARA BAKTIKÇA DAHA İYİ ANLIYORUZ'

Erdoğan, ilk uzay misyonunun özellikle gençlerde uzay çalışmalarına, astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı. Ülkemizin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenler maalesef burada da boş durmadı. İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma Sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın 2'nci büyük gemisi TCG Derya'yı, yerli imkanlarla üretilen milli fırkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marli Sida'yı kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürünü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık" dedi.

'F-16 TALEBİMİZİN OLUMLU SONUÇLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Erdoğan, konuşmasında ayrıca ABD ile görüşmeleri sürdürülen F-16 meselesine dair ise, "Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk Savunma Sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE BİR 'TERÖRİSTAN' KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEKTİR'

Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Ocak ayı toplantısında hem 2023 senesinin muhasebesini yaptıklarını hem de sınır ötesi operasyonları kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını ifade ederek, "Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz; Türkiye uyguladığı 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi ile bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Bölücü örgütün ömrünü uzatan ana faktör kimi müttefiklerimiz ile kuzey Irak‘taki bazı yapıların teröristlere verdiği desteklerdir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üst olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek MİT Başkanımız gerekse Milli Savunma Bakanımız, bu konudaki hassasiyetlerimizi Irak makamlarına iletti. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütü ile mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Terörün yok edilmesi, Irak ile hayata geçirmeyi planladığımız 'kalkınma yolu projesi' içinde önemlidir. Türkiye ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir 'Teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensupları nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.