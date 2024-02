"İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum Maltepe'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Kurum, "5 yılda İstanbul'un metro gitmeyen hiçbir ilçesi kalmayacak. Her ilçemize metro gidecek ve 5 yılda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. İstanbul'un anneleri kazanacak. İstanbul'un gençleri kazanacak ve el birliği içerisinde o hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul'un her sokağında dönüşüm yaparak Maltepe'de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz. 5 yılda İstanbul'a metro gitmeyen hiçbir ilçesi kalmayacak. Her ilçemize metro gidecek ve beş yılda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Bir kavşak ya, bir kavşağı düzenlesem trafik çözülür. Bunlar şehirden bir haber. Ne zaman şehirde bir iş olsa, gündemleri hep farklı. Hep farklı bir gündem peşinde koştular. İstanbul'u basamak olarak gördüler. Ama biz İstanbul'da hızlı bir şekilde bu adımları atacağız. Sosyal yardımda adaleti getireceğiz. Emekli kardeşlerimiz ihtiyaç sahibi emeklilerimize ayda 2500 lira büyükşehir belediyesinden destek ödemesi yapacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza yeni iş kuracak evlatlarımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz" diye konuştu.