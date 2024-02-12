12 Şub 2024 - 19:52- Asayiş G:

Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara'da jandarmanın, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu
Başkentte uyuşturucu operasyonu
Video için play'e tıklayın

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Altındağ, Çubuk ve Şereflikoçhisar ilçelerinde 5 şüphelinin uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığının belirlenmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 430 gram esrar, 72 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 12 uyuşturucu uyarıcı hap, 50 paketleme poşeti, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve 7 muhtelif tarihi eser ele geçirildi.​​​​​​​

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 22 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. de Mamak'ta gözaltına alınarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

# Jandarma, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , kesinleşmiş hapis cezası, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, edildi, Göre, Ceza, Operasyon, gün

12 Şub 2024 - 19:52 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL