- Asayiş

Kocaeli’de PKK ve DEAŞ operasyonu

Kocaeli’nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de PKK ve DEAŞ operasyonu mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olan 1 kişi ile Körfez ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 Şub 2024 - 19:44 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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