Bakırköy'de TIR kazası

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.