Bakırköy'de TIR kazası

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.