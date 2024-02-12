Adana Büyükşehir Belediye binasındaki makam odasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, hayatını kaybetti.
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Samet Güdük, vefat etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.