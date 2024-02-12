Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

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Camikebir Mahallesinde 3 katlı apartmanın bitişiğine yabancı uyruklu Selame C. tarafından yapılan kaçak kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında, kömür ve odunlar yandı.