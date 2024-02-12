Ergun Hiçyılmaz'dan acı haber

Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç:

"Gazeteci, Yazar ve Tarih Araştırmacısı Ergun Hiçyılmaz’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kurumumuz yayınlarından çıkan iki güzide eser başta olmak üzere çok sayıda kıymetli çalışmayı yazın dünyasına kazandıran merhum Hiçyılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."