12 Şub 2024 - 18:39- Gündem G:

Ergun Hiçyılmaz'dan acı haber

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Ergun Hiçyılmaz'dan acı haber
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Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç:

"Gazeteci, Yazar ve Tarih Araştırmacısı Ergun Hiçyılmaz’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kurumumuz yayınlarından çıkan iki güzide eser başta olmak üzere çok sayıda kıymetli çalışmayı yazın dünyasına kazandıran merhum Hiçyılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

# Ergun Hiçyılmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç

12 Şub 2024 - 18:39 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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