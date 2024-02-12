Ergun Hiçyılmaz'dan acı haber

Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç:
"Gazeteci, Yazar ve Tarih Araştırmacısı Ergun Hiçyılmaz’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kurumumuz yayınlarından çıkan iki güzide eser başta olmak üzere çok sayıda kıymetli çalışmayı yazın dünyasına kazandıran merhum Hiçyılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.