Tüfekle vurulan kişi öldü

Aralarında husumet bulunduğu ve dünür oldukları öğrenilen E.G. (65) ile K.T. (58) arasında Elmalı köyünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tüfekle K.T'ye ateş etti.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
K.T, ambulansla sevk edildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.