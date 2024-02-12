Aday kadrosu açıklandı mı ?

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Milli takım, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde B Grubu’nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30’da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan ( Beşiktaş JK Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç ( Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)